Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".
Як росіяни виступили проти війни?
Учасники руху "Атеш" розповіли, що проти війни виступили місцеві у таких містах:
- Новгород,
- Санкт-Петербург,
- Казань,
- Шліссельбург,
- Горно-Алтайськ,
- Тамбов,
- Кострома.
Акція протесту в Росії: дивіться фото "Атеш"
Активісти "Громадянської Сили" розклеїли листівки з гаслами: "Приєднуйся до Атеш», "Зупинимо війну разом", "Ділись інформацією з "Атеш" та "Перемога – спільна справа".
Причина очевидна – війна забрала вже десятки тисяч життів росіян. Солдати гинуть на чужій землі заради амбіцій Кремля, а їхні сім'ї отримують лише похорон та тишу від влади. Дедалі більше людей розуміють, що ця кривава авантюра руйнує майбутнє країни,
– наголосили партизани.
В "Атеш" підкреслили: "Росія не має помирати за чужі інтереси. Важливо об'єднуватись і діяти разом, щоб зупинити війну та путінський режим".
Останні новини про діяльність "Атеш": що відомо?
Нагадаємо, що партизани "Атеш" підірвали залізничні колії у Смоленську, що ведуть до авіазаводу. Підприємство виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку.
Також агенти "Атеш" провели диверсію на російській залізниці. Унаслідок цього відбувся збій у русі ешелонів.
"Наш агент провів диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. Це спричинило збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках. Через цей вузол ішли постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів і складів на півночі та сході. Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди по тилу армії", – розповіли партизани.