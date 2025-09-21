Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".

Дивіться також Росіяни перекидають на фронт техніку з тактичними знаками "Північ", – "Атеш"

Як росіяни виступили проти війни?

Учасники руху "Атеш" розповіли, що проти війни виступили місцеві у таких містах:

Новгород,

Санкт-Петербург,

Казань,

Шліссельбург,

Горно-Алтайськ,

Тамбов,

Кострома.

Акція протесту в Росії: дивіться фото "Атеш"

Активісти "Громадянської Сили" розклеїли листівки з гаслами: "Приєднуйся до Атеш», "Зупинимо війну разом", "Ділись інформацією з "Атеш" та "Перемога – спільна справа".

Причина очевидна – війна забрала вже десятки тисяч життів росіян. Солдати гинуть на чужій землі заради амбіцій Кремля, а їхні сім'ї отримують лише похорон та тишу від влади. Дедалі більше людей розуміють, що ця кривава авантюра руйнує майбутнє країни,

– наголосили партизани.

В "Атеш" підкреслили: "Росія не має помирати за чужі інтереси. Важливо об'єднуватись і діяти разом, щоб зупинити війну та путінський режим".

Останні новини про діяльність "Атеш": що відомо?