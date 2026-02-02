Небезпечна ситуація, – американістка пояснила, що похитнуло президентське крісло Трампа
- У Сполучених Штатах виходять на протести через дії Міграційної та митної служби.
- Політологиня-американістка Олександра Філіпенко розповіла, чи створює це загрози для Трампа та республіканців.
У Сполучених Штатах тривають протести через дії Міграційної та митної служби (ICE). Уся ця ситуація стає для Трампа проблемою.
Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що міграційна політика є привабливою темою для Трампа, де він може розповідати про свої перемоги. Але ситуація з депортацією мігрантів вже спричиняє погані наслідки для республіканців.
Що загрожує республіканцям?
За словами Філіпенко, радник Трампа Стівен Міллер, який займається внутрішньою політикою, ще в травні 2025 року почав вимагати від кожного штату статистики щодо депортацій нелегальних мігрантів. Вони хотіли, аби за рік зі США видворили 1 мільйон таких осіб. Їм вдалося депортувати лише 600 тисяч.
Саме з травня ICE почала діяти особливо жорстко і жорстоко. Вже тоді були протести.
Ніхто не проти, аби зі США депортували небезпечних мігрантів. Але вони взялися за всіх. Затримували людей, які приходили в суд на слухання щодо надання притулку. Людина поки легального статусу не мала, але у неї був формальний захист від депортації, бо її справа ще в суді. Але ні. Таких людей депортували. Агенти стояли біля шкіл і чекали на батьків, які забиратимуть дітей. Затримували на стоянках біля магазинів,
– розповіла Філіпенко.
Все дійшло до того, що ICE вбило двох американців під час протестів. Це ще більше налаштувало суспільство проти міграційної служби. Як наслідок – демократи почали поступово вириватися вперед у рейтингах. А проміжні вибори до Конгресу відбудуться вже в листопаді 2026 року.
Демократи вириваються вперед. І це не через те, що люди почали говорити, що вони на демократів. Ні, менше людей каже, що проголосує за республіканців. Американці незадоволені міграційною службою. Це може вплинути на проміжні вибори,
– зазначила Філіпенко.
Протести проти ICE у США: коротко
- 7 січня у Міннеаполісі співробітник Міграційної та митної служби США вбив 37-річну жінку. Представник ICE стверджував, що намагалася наїхати автомобілем на офіцерів. Він переконує, що це був самозахист.
- Вже наприкінці січня представники ICE вбили 37-річного громадянина США. Там переконували, що чоловік був озброєний пістолетом та чинив опір при спробі його роззброїти.
- ЗМІ ставлять під сумнів цю версію. На опублікованих в соцмережах відео видно, що чоловіка повалили на тротуар та забрали зброю. Після того вже пролунали постріли.