Не тільки проти Трампа: в американських мегаполісах відбуваються протести

У Сполучених Штатах спалахнули мітинги проти нового президента та його політики. Протестувальників розгнівали заяви Дональда Трампа та Ілона Маска.

Чим Трамп та Маск розгнівали громадян Штатів, детально розповів 24 Каналу бізнесмен, візіонер, ідеолог технології Blockchain і штучного інтелекту Марк Гінзбург. До слова, американці масово вивішують чорні прапори США як протест проти політики нового президента та надмірної влади. У соцмережах акцію вже підтримали тисячі американців.

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Мітинги не тільки антитрампівські

Мітинги відбулися у низці мільйонних мегаполісів США, зокрема Вашингтоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Бостоні, Орландо та інших.

Учасники мітингів виступали проти посилення імміграційної політики та скорочення федеральних витрат. Марш супроводжувався криками: "Жодних королів у день президента", "Ілон Макс повинне піти" тощо.

Втім, візіонер зауважив, що не треба перебільшувати роль та масовість цих протестів. Адже насправді у цих містах зібралося близько сотні протестувальників, рідко їх кількість досягала тисяч.

Враховуючи, що у країні 350 мільйонів жителів, а міста, у яких вони відбувалися, це мільйонні мегаполіси, то ці мітинги достатньо локальні,

– мовив Гінзбург.

Протести подають як антитрампівські, але, зі слів ідеолога технології Blockchain, більшість з них були спрямовані проти Ілона Маска, постать та нова посада якого дратує значну частину американців.

Мільярдер очолив Департамент ефективності уряду. Ця структура передбачає проведення структурної реформи уряду. До прикладу, нині цей департамент займається перерозподілом федерального бюджету.

Однак через надзвичайні повноваження та керівника в особі Ілона Маска американці сприймають цей орган як загрозу демократії. Водночас Маск віджартовується, що це загроза не демократії, а бюрократії.

До слова, організатором знову виступив рух #50501, який закликає провести 50 протестів в усіх 50 штатах в один день.