В Угорщині змінюються політичні настрої та позиція громадян. Мовиться про зниження підтримки Віктора Орбана та його партії. Опозиційні ж політики набувають популярності.

Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, зазначивши, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра набуває підтримки серед угорців. Популярність ж партії Орбана "Фідес" – падає.

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Промова Орбана

Нещодавно прем'єр Угорщини виголосив промову, де частина була присвячена проросійським наративам щодо війни в Україні. Тібор Томпа наголосив, що це підтверджує те, що Орбан є маріонеткою Владіміра Путіна.

А от друга частина його промови дійсно здивувала, адже він говорив про свого політичного конкурента. Порівняв його із "песиком", якого Брюссель нібито хоче призначити президентом (в Угорщині – 24 Канал),

– сказав він.

Зміни в Угорщині

Останнім часом довіра до Орбана серед населення значно знизилась. Це пов'язано із численними корупційними скандалами та зниженням рівня життя угорців.

Петер Мадяр може не тільки догнати, але і перегнати Орбана. Я сподіваюсь, що тренд недовіри до прем'єра Угорщини буде продовжуватись,

– висловив голова угорської громади.

За даними опитувань, 80% виборців, яким від 18 до 40 років, підтримують Петера Мадяра. Тобто, все молоде покоління прагне змін. Це зумовлено негативними економічними наслідками, яким роками сприяв Віктор Орбан.

"Він може піти у відставку ще до наступних парламентських виборів 2026 року, адже є інформація про те, що дуже багато прихильників Орбана уже шукають інші політичні сили", – додав Тібор Томпа.

Варто зауважити, що Прем'єр-міністр Угорщини знову висловився негативно щодо Плану перемоги Володимира Зеленського, заявивши, що цей документ нібито спрямований на розширення війни. Він висловив побоювання, що в разі реалізації плану "слов'янські солдати" знову можуть опинитися на угорській території. Орбан також звинуватив Брюссель у втягуванні Євросоюзу у війну, назвавши це "найбільшою загрозою світової війни за останні 70 років".