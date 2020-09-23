Білоруси виходять на акції протесту з 9 серпня – дня проведення виборів президента країни. Люди вважають результати голосування сфальсифікованими, отож не визнають Лукашенка чинним президентом. Попри це, сам Лукашенко вирішив не рахуватися з думкою народу та влаштував таємну інавгурацію.

Про те, що відбувалося протягом 46-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Таємна інавгурація Лукашенка

Зранку 23 вересня біля Палацу Незалежності у Мінську, що є резиденцією Лукашенка, почали збиратися силовики та чиновники. Також до будівлі стягнули військову техніку, а рух для особистого транспорту перекрили. На церемонію інавгурації запросили кілька сотень людей.

Приблизно об 11:00 до Палацу Незалежності прибув кортеж Олександра Лукашенка.

Поклавши праву руку на Конституцію, Олександр Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова ЦВК Лідія Єрмошина вручила Лукашенку посвідчення Президента Республіки Білорусь,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що у цей час усі провладні телеканали Білорусі транслювали серіали, а не церемонію інавгурації. Це суперечить білоруському законодавству, адже церемонія складання присяги президентом повинна транслюватися по республіканському телебаченню і радіо.

Більше про те, як минула інавгурація – читайте за посиланням.

Таємна інавгурація Лукашенка / Фото TUT.BY

Обшук у квартирі головного редактора "Нашої Нiви"

23 вересня силовики вдерлися до квартири головного редактора опозиційного видання "Наша Ніва" Єгора Мартинович та його дружини журналістки TUT.BY.

Зв'язок з Єгором Мартиновичем зник, коли він пішов вигулювати собаку. На телефон рідних прийшов сигнал SOS. Згодом виявилося, що до квартири головного редактора завітали силовики. Обшук відбувався через статтю "Нашої Ніви".

Відомо, що Мартиновича примусово відвезли на допит. А також оголосили його підозрюваним у кримінальній справі про наклеп, чоловіка помістили в ізолятор на три доби.

Головного редактора "Нашої Ніви" затримали / Фото TUT.BY

Білоруські військові присягли на вірність Лукашенку

Після інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка військовослужбовці принесли присягу на вірність йому і білоруського народу. У церемонії брали участь представники різних родів військ.

Повідомляється, що військовослужбовці присягнули перед білоруським народом і Лукашенком в готовності захищати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі.

Білоруси почали виходити на вулиці

У різних місцях Мінська люди реагують на інавгурацію стихійними акціями. До протестів долучилися студенти різних вишів. Вони збираються біля своїх навчальних закладів та скандують "Саша виходь, будемо вітати".

Також в окремих районах столиці люди влаштовують ланцюги солідарності. Так, у ЖК "Каскад" на вулиці вийшли сотні людей. Однак після того, як на місце прибули силовики, частина людей розбіглася. Згодом на місці акції залишилися лише двоє жінок та дитина.

Протести у Білорусі поновилися / Фото TUT.BY, "Радыё Свабода"

Таємна інавгурація Лукашенка – дивіться відео:

Протести в Білорусі: що треба знати