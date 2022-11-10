"Бувай, немита Росія": в центрі Єревана вимагали виходу Вірменії з ОКДБ

У Вірменії жителі країни вимагали виходу країни з Організації договору про колективну безпеку. Вони вийшли на мітинг у Єревані.

Так, біля посольства Росії у Єревані влаштували антиросійський мітинг. Відповідні фото та відео з місця подій поширили у телеграм-каналах, передає 24 канал.

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Вимагали виходу з ОДКБ

Протестувальники скандували антиросійські гасла. Наприклад, на одному з плакатів написали "Прощай, немита Росія". Вірмени звинувачували Москву у зраді, зокрема через її відносини з Азербайджаном та неучасть ОДКБ у захисті Вірменії.

Мітинг у Єревані: відео

Нагадаємо, 7 листопада Вірменія звинуватила Азербайджан у обстрілі на східному боці кордону. Натомість у Кремлі закликали сторони "не нагнітати напруженість".

Вірменія може вийти з ОДКБ: що відомо

На початку жовтня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що чекає від союзників в ОДКБ чіткої політичної оцінки конфлікту Вірменії з Азербайджаном та встановлення "червоних ліній" щодо певних питань.

Він натякав, що Вірменія взагалі може вийти з Організації.

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Організацію Договору про колективну безпеку ще називають Ташкентським договором. До ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.