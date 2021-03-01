Протестувальники у Вірменії увірвалися в будинок уряду: відео

1 березня 2021 , 13:00
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Противники прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна 1 березня увірвалися у будинок уряду. У фоє на першому поверсі вони вигукували гасла з вимогою відставки прем'єра.

Джерело:

News AM

Що відбувалося у будинку вірменського уряду

Протестувальники перебували у третьому корпусі урядової будівлі. Вони вигукували у мегафон: "Вірменія без Нікола!".

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Опозиціонери закликали співробітників відомств не брати участь у мітингу прихильників прем'єр-міністра.

Міністри не повинні використовувати адміністративний ресурс для забезпечення мітингу зрадника Пашиняна, а повинні займатися своїми справами. Ми прийшли не для того, щоб захоплювати будівлі або владу,
– заявили протестувальники.

Після того вони самі покинули будівлю.

У Вірменії протестувальники скандували у будинку уряду:

Головне про відставку Пашиняна

  • У Вірменії ще з листопада 2020 року періодично спалахують протести з вимогою відставки прем'єра. Все тому, що люди звинувачують його у капітуляції Єревану у війні за Нагірний Карабах.
  • 25 лютого Генштаб збройних сил Вірменії також закликав главу уряду до відставки. Сам Пашинян назвав це спробою державного перевороту і закликав прихильників виходили на протести.