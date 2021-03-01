Протестувальники у Вірменії увірвалися в будинок уряду: відео

Противники прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна 1 березня увірвалися у будинок уряду. У фоє на першому поверсі вони вигукували гасла з вимогою відставки прем'єра.
Джерело:News AM
Що відбувалося у будинку вірменського уряду
Протестувальники перебували у третьому корпусі урядової будівлі. Вони вигукували у мегафон: "Вірменія без Нікола!".
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Опозиціонери закликали співробітників відомств не брати участь у мітингу прихильників прем'єр-міністра.
Міністри не повинні використовувати адміністративний ресурс для забезпечення мітингу зрадника Пашиняна, а повинні займатися своїми справами. Ми прийшли не для того, щоб захоплювати будівлі або владу,
– заявили протестувальники.
Після того вони самі покинули будівлю.
У Вірменії протестувальники скандували у будинку уряду:
Головне про відставку Пашиняна
- У Вірменії ще з листопада 2020 року періодично спалахують протести з вимогою відставки прем'єра. Все тому, що люди звинувачують його у капітуляції Єревану у війні за Нагірний Карабах.
- 25 лютого Генштаб збройних сил Вірменії також закликав главу уряду до відставки. Сам Пашинян назвав це спробою державного перевороту і закликав прихильників виходили на протести.