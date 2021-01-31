Учасників протесту почали затримувати біля СІЗО, де утримують Навального

У Росії учасники мітингу на підтримку Олексія Навального прийшли до СІЗО, де утримують опозиціонера. Силовики утворили біля "Матроської тиші" так званий кордон – почалися затримання.

Джерело: Meduza

Водночас поліція намагалася витіснити протестувальників, через що деякі учасники акції почали рухатися від СІЗО в бік Сокільників.

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Правоохоронці вишикувалися на перехресті вулиць поблизу СІЗО. Протестувальники спочатку збиралася за перехрестям, а потім почали підходити ближче до правоохоронців. Згодом почали діяти групи ОМОНу і виїхали 2 автобуси – натовп відступив, тоді й почалися затримання.

Не зважаючи на жорсткі затримання силовиків, натовп росіян продовжує прибувати до "Матроської тиші". Мітингувальники вирушили до СІЗО після того, як їх витіснили з центру Москви. Поліція направила до СІЗО додаткові сили, ДАІ перекрила рух транспорту по вулиці Матроська Тиша.

Затримання протестувальників біля СІЗО

Протести на підтримку Навального: коротко

У російських містах 23 січня спалахнули протести на підтримку опозиціонера, якого затримали після прибуття в аеропорт Москви. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян.

Силовики масово затримували та били людей. Згідно з інформацією "ОВД-Инфо", тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників

Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Ситуація майже не змінилася: люди вимагають звільнення Олексія Навального, а у відповідь їх затримують. Більше про протести у Росії 31 січня – читайте за посиланням.

31 січня у низці міст Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Поліція попередила про "незаконність акції" і почала затримання громадян країни.