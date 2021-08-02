У Росії порушили кримінальну справу проти Коломойського

На українського олігарха Ігоря Коломойського у Росії відкрили кримінальну справу. Його підозрюють в створенні злочинної банди, що крала нафту.

Мова йде про махінації у фірмі "Татнефть", яка брала участь у створенні української компанії "Укртатнафта". Тоді, за даними слідчих, Коломойський і його оточення збагатилися на 4 мільярди доларів.

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Справа на Коломойського у Росії

У 2007 році компанія перейшла до Ігоря Коломойського. Татарстанські слідчі через понад 10 років вирішили взятися за розслідування цього "переходу".

На думку слідства, в грудні 2006 року Коломойський разом з іншими великими українськими підприємцями – Геннадієм Боголюбовим, Олександром Ярославським і Павлом Овчаренком створили злочинне співтовариство, щоб красти нафту.

Бізнесмени досягли своєї мети вже за рік, – як вважають слідчі, Коломойський і компанія вкрали у "Татнефть" 4 мільярди доларів.

За схемою, "Укртатнафта" отримала велику партію нафти, а потім Коломойський усунув від роботи менеджерів і акціонерів з боку Татарстану. Нафту ж українські підприємці начебто залишили собі.

27 липня Головне управління МВС у Республіці Татарстан порушило кримінальну справу за статтею про організацію злочинного співтовариства. Коломойському може загрожувати до 20 років в'язниці.

Захоплення активів "Укрататнафти"

, що наразі на офіційному сайті відомства інформації про відкриття такої справи, немає.

Джерело: 24 канал