Проти надання зброї і військ НАТО в Україні: Земан відзначився скандальною заявою
Джерело:iDnes.cz
Президент Чехії Мілош Земан розкритикував уряд за рішення надати зброю Україні. Щобільше, він виступив проти введення чеських військ у складі НАТО до східних кордонів Альянсу.
Чеський президент виступив за те, щоб уряд не надав зброю Україні, а продав її. Крім того, Земан відзначився заявами про чеські війська в НАТО.
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Земан не вірить у наступ Кремля
Президент Чехії Мілош Земан заявив, що не вірить у повномасштабне вторгнення Росії до України. Тому він розкритикував уряд за те, що той безкоштовно передає зброю Україні, а не продає її.
Крім того, за словами Земана, якщо виникне новий конфлікт, то він зосередиться лише на Сході України – на території уже окупованої частини Донбасу.
Також чеський президент категорично виступив проти того, щоб чеських військові у складі сил НАТО ввели до східних кордонів Альянсу.
Я вважаю це брязканням зброї,
– заявив Земан.
Земан не перший робить такі заяви
- Мілош Земан не перший європейський президент, який робить дивні заяви щодо України. Наприклад, нещодавно в епіцентрі такого скандалу був його хорватський президент Зоран Міланович.
- Хорватський лідер назвав Революцію Гідності "держпереворотом", та заявив, що Хорватія відкличе своїх військових, якщо НАТО вирішить ввести контингент до України.
- Уряд Хорватії розкритикував президента, як і українське МЗС. Після усіх своїх заяв Міланович опинився в базі "Миротворця", однак від своїх слів він не відмовився.
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