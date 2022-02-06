Проти надання зброї і військ НАТО в Україні: Земан відзначився скандальною заявою

Президент Чехії Мілош Земан розкритикував уряд за рішення надати зброю Україні. Щобільше, він виступив проти введення чеських військ у складі НАТО до східних кордонів Альянсу.

Чеський президент виступив за те, щоб уряд не надав зброю Україні, а продав її. Крім того, Земан відзначився заявами про чеські війська в НАТО.

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Земан не вірить у наступ Кремля

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що не вірить у повномасштабне вторгнення Росії до України. Тому він розкритикував уряд за те, що той безкоштовно передає зброю Україні, а не продає її.

Крім того, за словами Земана, якщо виникне новий конфлікт, то він зосередиться лише на Сході України – на території уже окупованої частини Донбасу.

Також чеський президент категорично виступив проти того, щоб чеських військові у складі сил НАТО ввели до східних кордонів Альянсу.

Я вважаю це брязканням зброї,

– заявив Земан.

Земан не перший робить такі заяви

Мілош Земан не перший європейський президент, який робить дивні заяви щодо України. Наприклад, нещодавно в епіцентрі такого скандалу був його хорватський президент Зоран Міланович.

Хорватський лідер назвав Революцію Гідності "держпереворотом", та заявив, що Хорватія відкличе своїх військових, якщо НАТО вирішить ввести контингент до України.

Уряд Хорватії розкритикував президента, як і українське МЗС. Після усіх своїх заяв Міланович опинився в базі "Миротворця", однак від своїх слів він не відмовився.

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