Проти нардепа від ОПЗЖ Столара відкрили 3 кримінальні справи
5 серпня 2021 , 14:59Читать новость на русском
Джерело:"Детектор медіа"
Офіс генпрокурора порушив 3 кримінальні справи проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" та медіавласника Вадима Столара.
Справи стосуються фінансування тероризму, легалізацію незаконно отриманого майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
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Справи порушили після звернення ГО "Центр медіарозслідувань "Булава". Триває досудове розслідування.
Що відомо про Столара
- У 2006 році Столар став депутатом Київської обласної ради, у 2010 балотувався до Верховної Ради від "Партії регіонів". Покинув партію після 2 років депутатства.
- У 2019 році його обрали до парламенту за списком "ОПЗЖ". Очолює київський осередок партії.
- Раніше журналісти "Схем" повідомляли про його тісні стосунки з мером Віталієм Кличком. Нардепа навіть називали в ЗМІ правою рукою Кличка у 2015 – 2019 роках.
- Крім цього, політик володіє медіахолдингом "Live Network".
- За даними руху ЧЕСНО, Столара називають "сірим кардиналом" Києва.
- Також він начебто призначав необхідних людей на відповідальні посади у столиці, а у 2019 профінансував ОПЗЖ на 1,6 мільйона гривень.
- У серпні 2020 року нардеп був одним із ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо низки положень антикорупційного законодавства.