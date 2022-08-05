Китай ввів санкції проти Пелосі: вона закликала негайно припинити пуски ракет поблизу Тайваню

Китай вирішив ввести санкції проти спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань. Таким чином Пелосі стала найвищим американським чиновником, який потрапив під обмеження Пекіна.

Майже водночас офіційний Пекін припинив співпрацю з США у низці сфер. В МЗС Китаю наголосили, що саме Пелосі наполягала на візиті на Тайвань.

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У Пекіні вважають, що Пелосі втрутилась у внутрішні справи КНР

Незважаючи на серйозне занепокоєння Китаю та рішучий опір, Пелосі наполягала на відвіданні Тайваню, серйозно втручаючись у внутрішні справи Китаю, підриваючи суверенітет і територіальну цілісність Китаю,

– заявив речник МЗС Китаю.

Ба більше, у китайському дипвідомстві зазначили, що спікерка Палати представників "розтоптала політику одного Китаю та загрожує миру та стабільності в Тайванській протоці".

Пелосі відповіла на військові навчання біля Тайваню

Як пише Axios, Ненсі Пелосі відреагувала на військові навчання, які проводить Китай біля берегів Тайваню. Політикиня зазначила, що Пекіну не вдасться ізолювати острів, а також завадити американським політичним діячам відвідувати Тайвань.

Пелосі засудила запуск китайських ракет у бік територі Тайваню. 5 з цих ракет взагалі приземлились у виключній економічній зоні Японії.

Спікерка Палати Представників вважає, що Китай використав її візит лише як привід для загострення з Тайванем.

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Що відомо про загострення навколо Тайваню:

Напередодні 20 винищувачів Китаю увійшли у зону ППО Тайваню. 2 серпня була аналогічна ситуація.

Також у цей день китайська армія запустила у бік Тайваню 11 балістичних ракет. Запуски тривали близько 2 годин.

Раніше офіційний Пекін закрив повітряний простір над півднем країни. Китайці намагаються заблокувати міжнародні маршрути, які проходять через острів.

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