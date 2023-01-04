Проти пропагандистки Діани Панченко розпочала розслідування СБУ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти колишньої ведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко. Пропагандистку підозрюють у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України.

За даними слідства, сюжети Діани Панченко маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах Росії. Детальніше розповідає 24 канал.

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Що відомо про справу Панченко

СБУ відкрили кримінальну справу проти ексведучої телеканалів зрадника Віктора Медведчука Діани Панченко за статтею 436-2 Кримінального Кодексу України.

Серед іншого, мова йде про створений нею (Панченко – 24 канал) нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога,

– зазначили в СБУ.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчо-оперативні заходи. Також вже призначили відповідні експертизи.

СБУ відкрила кримінальну справу проти Діани Панченко / Інфографіка СБУ

Що передувало відкриттю справи

Пропагандистці Діані Панченко загрожує до 5 років в'язниці.

Нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що у грудні подав депутатські звернення до СБУ та Генеральної прокуратури щодо матеріалу Панченко, який порушує нацбезпеку України та виправдовує російську агресію.

Нардеп Юрчишин звертався до СБУ / Фото з телеграму Юрчишина

Що треба знати про Діану Панченко