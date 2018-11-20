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      Проти МОЗ відкрили кримінальну справу: відома причина

      356 Читать новость на русском
      Міністерство охорони здоров'я України
      Міністерство охорони здоров'я України / day.kyiv.ua

      Київська поліція розслідує кримінальне провадження за фактом ввезення в Україну дипломатичним вантажем медичного препарату Kineret (Анакінра), що не зареєстрований в Україні.

      Про це йдеться в ухвалі Голосіївського суду.

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      У позові фігурує ДП "Укрвакцина" Міністерства охорони здоров'я України, розслідується ввезення на територію України як дипломатичного вантажу для подальшого службового використання лікарського засобу Kineret (Анакінра) 100 mg Inj PFS, кількістю 952 одиниці на загальну суму понад 942 тисячі грн (виробництва шведської фармкомпанії).


      Лікувальний засіб Kineret (Анакінра)

      Розслідування було розпочато наприкінці вересня поточного року.

      Зазначимо, що Анакінра (торговельне найменування "Кінерет") – штучно синтезований антагоніст рецептора інтерлейкіну 1, який використовується в терапії запальних захворювань, зокрема, ревматоїдного артриту. Знижує запалення і руйнування хрящової тканини при артриті.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здоров'я Ліки Міністерство охорони здоров’я Поліція
      Джерело: 24 Канал
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