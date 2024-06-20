Сховатись неможливо: що відомо про нову протибункерну бомбу, яку розробляють США

Сполучені Штати Америки розробляють нові бомби для підриву глибоких ворожих бункерів. Авіабомба типу GBU-72 поєднує в собі найкращі якості наявних протибункерних бомб ВПС США.

Чи зможе Україна використовувати GBU-72 разом з винищувачами F-16, сказав 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він припустив, чому у відкритому доступі з'явилася секретна інформація про нову розробку.

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У чому унікальність GBU-72

GBU-72 завдяки високотехнологічному детонатору і надміцній оболонці має високу проникаючу здатність і водночас невеликий розмір. Ця супутникова протибункерна бомба розбиває бетон, з глибиною ураження до 300 – 400 метрів.

Це багатотонні конструкції, які виконують бойове завдання, виходячи на ціль, у вільнопадаючому режимі. Часто у них використовуються механізми балістики. Переважно це тандемні, чи багаторівневі заряди,

– мовив Світан.

За його словами, Україна не зможе використовувати GBU-72, адже немає ні механізмів запуску ракет, ні доставки.

До того ж подібну інформацію завжди тримають у закритому вигляді, вона секретна. Проте якщо її дали у відкритий доступ, то найімовірніше це ще механізм тиску на диктаторів, які зараз намагаються гуртуватися у "союз" проти демократії.

Проти кого можуть бути застосовані ці бомби

Китай, Іран й Північна Корея, які є потенційними ворогами Сполучених Штатів, через страх повітряного вторгнення будують глибокі бункери. Однак у США з'явилися бомби, які зможуть уражати такі об'єкти.

У березні фотограф Ян Реккіо зробив кілька фотографій бомбардувальника Boeing B-1 ВПС США, що заправляється паливом із танкера Boeing KC-135 Stratotanker. Під носовою частиною В-1 була велика бомба. Згодом з'ясувалося, що абсолютно новий боєприпас під назвою GBU-72, який має потужності для знищення бункерів.

Ця бомба настільки велика і важка, що її можуть нести лише два типи бойових літаків ВПС США: