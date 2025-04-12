Як Україні ефективніше протидіяти балістиці: ексофіцер Повітряних сил назвав найдієвіші засоби

Україні необхідно модернізувати систему протиповітряної оборони через брак запасів. Сучасні ефективні комплекси здатні ефективно протистояти російській балістичній загрозі.

Про це повідомив в ефірі 24 Каналу ексофіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. Завдяки збільшенню кількості систем IRIS-T або інших рішень європейських виробників Україна може суттєво підвищити ефективність захисту свого неба.

Які переваги сучасних систем

Він пояснив, що Patriot – це система протиповітряної оборони, здатна перехоплювати велику кількість цілей. Однак якісніше з сучасними балістичними ракетами справляються системи на кшталт THAAD або ізраїльські Arrow – саме системи протиракетного захисту.

Вони можуть перехоплювати ракети на найвищій траєкторії польоту, що унеможливлює будь-які подальші дії або зміни тактики ворога у застосуванні цих ракет,

– сказав Анатолій Храпчинський.

Він додав, що під час останньої атаки на Київ була перехоплена лише мала кількість ракет, оскільки росіяни використали оновлену балістику корейського виробництва. Українські ППО змогли перехопити лише "Іскандер".

Росія отримує велику кількість допомоги від Північної Кореї – ми бачимо і артилерійські снаряди, і військових, і ще велику кількість різноманітного озброєння,

– зазначив Храпчинський.

Він уточнив, що система Patriot дійсно може перехоплювати балістичні ракети, але це відбувається на кінцевій траєкторії – приблизно 30 – 40 кілометрів. Система THAAD здатна перехоплювати цілі на висоті понад 100 кілометрів, тобто ще за межами атмосфери.

IRIS-T також здатна перехоплювати балістику, але лише на малих висотах і якщо це не надшвидкісна ракета. Європейська система SAMP/T теж має відповідні можливості, хоча потребує доопрацювання.

"От зараз виходить система SAMP/T NG, і я вважаю, що європейська система буде найперспективнішим рішенням у питанні захисту не тільки повітряного простору України, а й Європи в цілому. Знову-таки, нам треба розглядати створення сучасних систем разом з Європою", – зауважив Храпчинський.

Україна та Європа можуть створити спільний ВПК

За його словами, наявні в Європі системи захисту від міжконтинентальних балістичних ракет – це переважно корабельні комплекси, адаптовані до стаціонарного використання. Вони розміщені в Польщі й Румунії. Європейський оборонно-промисловий комплекс тривалий час не розвивав сучасні системи ППО. У Європі досі немає літака 5 покоління, що свідчить про її залежність від США.

Зараз в України є можливість об'єднати зусилля з європейськими концернами щодо створення сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також насичення цими системами вже існуючих українських підприємств,

– сказав Храпчинський.

Він наголосив на необхідності створення єдиного оборонного концерну з Європою та розгляду ВПК України та Європи як єдиної цілісної системи. Необхідно розробляти спільне законодавство і стратегію як в Європі, так і в Україні. На четвертому році війни Україна досі має проблему стратегічного бачення розвитку ключових технологій.

Храпчинський додав, що більшість виробів, які зараз використовують на лінії Бахмут – Артемівськ, були створені завдяки співпраці військових безпосередньо на фронті та інженерів, які оперативно шукали рішення для захисту бійців.

Саме тому ми зробили потужний крок у розвитку систем радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, які спершу працювали на малій відстані, а згодом – і на більшій. Тому створення спільно з Європою виробничих потужностей дозволить реально посилити ППО України та всієї Європи,

– додав Храпчинський.

Він підсумував, що війна вже не обмежується територією України – вона перейшла в Європу. Якщо США захищені океанами, то Європа веде війну на суходолі. Тут не потрібні авіаносці чи підводні човни – потрібні зовсім інші засоби ураження, здатні діяти по ворожій території.