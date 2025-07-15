Для захисту всіх міст від "Шахедів": ексофіцер ПС сказав, що може запрацювати в Україні

Росія нарощує власні потужності для посилення дронових атак по території України. Для ефективної протидії необхідно удосконалювати методи захисту, засоби перехоплення та виявлення ворожих цілей.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ і експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зазначивши, що всі охочі можуть доєднатися до добровольчого формування територіальної громади для протидії атакам ворожих дронів. Проте перед цим кожна людина має пройти необхідну підготовку.

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Як ефективно протидіяти дронам?

Анатолій Храпчинський зауважив, що необхідно порушувати питання щодо підготовки пілотів безпілотників.

Головна ідея збільшення кількості засобів перехоплення полягає в тому, аби стало легше відтягнути зону ударів поза місто для того, щоб "Шахеди" не падали на голову чи не влітали в будівлі,

– сказав він.

Аби протидія ворожим дронам тривала за містом необхідно збільшити можливості детекції саме там. Крім того, за словами експерта з авіації, необхідно секторно розподілити засоби ураження, які мають протидіяти ворожим безпілотникам.

Ми повинні сформувати розподілене перехоплення з ешелонованою системою детекції. До речі, пасивна радіолокація – один з інструментів, який був би найефективнішим для того, щоб виявляти будь-які повітряні цілі. Для цього можна використовувати вежі мобільного зв'язку,

– пояснив він.

Анатолій Храпчинський підсумував, якщо запропонувати правильні ідеї вирішення, то можна отримати якісні західні інвестиції, аби сформувати нові принципи захисту українських міст.

Зазначимо, українська розвідка виявила, що оновлений іранський дрон Shahed-136, або "Герань-2", має вдосконалену електроніку, включно з елементами штучного інтелекту. У збитому на Сумщині безпілотнику знайшли мінікомп'ютер Nvidia Jetson Orin, інфрачервону камеру, нову супутникову систему навігації та модуль відеопередачі. У ГУР вважають, що це результат технологічної співпраці Ірану з Росією, яка може нести загрозу і за межами України.