Протидія організованій наркозлочинності, – у СБУ пояснили стеження за співробітниками Bihus

Служба безпеки України прокоментувала скандал довкола переслідування співробітників Bihus.info. Вони наголосили, що дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом.

Кілька тижнів тому невідомі виклали у мережу відео, на якому декілька співробітників Bihus․Info вживають наркотичні речовини. 5 лютого журналісти опублікували розслідування, у якому заявили, що стеження організував ДЗНД СБУ на чолі зі звільненим Семенченко.

До теми Bihus․Info запевняє, що за його співробітниками незаконно стежила СБУ

Реакція СБУ

В СБУ заявили, що "протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності Служби безпеки України". І окремі співробітники Bihus․Info були клієнтами дилерів.

За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники "Bihus.Info". Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,

– мовиться в повідомленні.

Водночас у Службі додали, що СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Наразі відомство проводить "відповідні процесуальні дії".

Також в СБУ нагадали, що керівництво прийняло "відповідні кадрові рішення" щодо Департаменту захисту національної державності.

1 лютого Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка. Цікаво, що розслідувачі Bihus.Info запевняють, що їм вдалося з ним поспілкуватися й він начебто не спростував участь очолюваного раніше ним департаменту в організації стеження за журналістами.

Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу,

– додали в СБУ.

Нагадаємо, що керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що його підлеглі вживали заборонені речовини. Це були оператори і їх вже звільнили. Однак він наголосив, що не відповідає за те, що роблять дорослі люди за зачиненими дверима вночі.

СБУ відкрила провадження за фактом переслідування журналістів