Черкаська ОВА закликала жителів мати у "тривожній валізі" протигази

Жителям Черкащини рекомендували придбати засоби індивідуального захисту від хімічних речовин. На території області є декілька хімічно небезпечних об'єктів.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника Черкаської ОВА Антон Царюк, передає 24 Канал. У разі надзвичайної ситуації місцеві жителі обов'язково отримають сповіщення.

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Навіщо мати протигази

Окрім "тривожної валізки" та аптечки посадовець закликав мати засоби індивідуального захисту від хімічних речовин. Річ у тому, що на території Черкаської області є кілька хімічно небезпечних об'єктів.

На більшості з них провели спеціальні навчання та розробили алгоритми дій оперативного реагування. Однак надзвичайна ситуація може статися не лише у разі техногенної аварії, а й через російські атаки.

У межах готовності до найгіршого – це абсолютно необхідний засіб на сьогодні,

– каже Царюк.

У разі небезпеки місцевих жителів обов'язково поінформують через:

оголошення тривоги;

засоби масової інформації й радіостанції;

додаток "Повітряна тривога", де також буде текстове повідомлення з порадами щодо алгоритму дій.

Нагадаємо, росіяни застосовують хімічну зброю на фронті, нехтуючи міжнародними правилами. Зокрема, на Сіверському напрямку, що ускладнює оборонні дії українських сил.