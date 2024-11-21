У США пояснили, чому вирішили передати Україні протипіхотні міни

Рішення США надати Україні протипіхотні міни спровоковане зміною тактики російських військ на полі бою. У США наголосили, що цей крок спрямований на уповільнення російського наступу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". Міністр оборони США Ллойд Остін, коментуючи позицію Вашингтона, наголосив, що Росія нині віддає перевагу використанню мотопіхоти, яка часто наступає без підтримки важкої техніки.

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США підтримали Україну протипіхотними мінами

Протипіхотні міни мають стати засобом, що дозволить українській армії уповільнити ці атаки та стримати ворога, вважають у Пентагоні.

Це рішення допоможе Україні захищатися від зміни тактики російських військ, які все частіше використовують живу силу на передовій. Українська армія потребує інструментів, які можуть ефективно уповільнювати ці зусилля,

– наголосив Остін.

Однак таке рішення викликало критику з боку міжнародних гуманітарних організацій. Зокрема, директорка Human Rights Watch Мері Варехем у коментарі BBC назвала цей крок “шокуючим і руйнівним розвитком подій” для тих, хто працює над ліквідацією протипіхотних мін.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена дотримувалася політики обмеження використання боєприпасів такого типу.

Однак у Вашингтоні пояснили, що в умовах активної війни на сході України такі заходи є необхідними для зупинки просування російських військ.

До слова, про рішення Байдена щодо постачання протипіхотних мін Україні писали у The Washington Post. У США відзначили, що надання мін є одним із найкорисніших кроків, адже це зможе сповільнити просування окупантів. Станом на 2022 рік у США залишалося близько 3 мільйонів протипіхотних мін.