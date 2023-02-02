Коли протиракетна система SAMP запрацює в Україні: в МЗС Італії приємно здивували термінами

Один з головних пріоритетів України – захист повітряного простору. Для цього нашій державі необхідні системи ППО та ПРО.

Нещодавно стало відомо, що Італія та Франція планують закупити Україні 700 зенітних ракет для комплексу SAMP-T. Вони обійдуться обом країнам у 2 мільярди євро.

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Коли в Україні запрацює протиракетна система

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів, що протиракетна система SAMP/T може запрацювати в Україні протягом наступних двох місяців.

Я думаю, що протягом 7-8 тижнів він запрацює на території України,

– сказав Таяні.

Зауважимо, що ця система є результатом співпраці між Італією та Францією. У листопаді 2022 року Київ звернувся до західних союзників з проханням збільшити постачання протиракетних систем, зокрема згадуючи SAMP/T.

Цікаво, що Італія нещодавно заявляла, що не надаватиме Україні танків для наступу. Таяні зазначив, що військова ситуація в Україні – дуже складна.

"Ми дуже стурбовані, ми всі працюємо заради миру і, як вирішив парламент, готові надати оборонну зброю. Ми ніколи не надішлемо наступальну зброю, тому що ми не воюємо з Росією, у нас немає нічого спільного з російським народом", – зауважив міністр закордонних справ Італії.

Попри це, він заявив, що Італія лише прагне захистити незалежність України.

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