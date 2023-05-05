Авторитет Путіна різко падає, Пригожин бере участь у кастингу на нового фюрера, – Піонтковський

Власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин знову облаяв російське військове керівництво. Пригожин претендує на місце Владіміра Путіна та переможе у цьому протистоянні.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, російський диктатор Путін різко втрачає авторитет навіть серед затятих путіністів.

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Пригожин переможе Путіна

Піонтковський зазначив, що у Росії всередині військово-політичного керівництва спостерігається глибока криза. Вже кілька днів Путін мовчить після вибухів біля Кремля та красномовних заяв Пригожина.

Пригожин бере участь у кастингу на нового фюрера для російського народу. Безумовно, він виграє цей кастинг у Путіна в очах так званої патріотичної спільноти. Авторитет Путіна стрімко падає. Насамперед серед тих, кого вважали його підтримкою,

– вважає він.

Опозиціонер звернув увагу, що навіть затята путіністка Маргаріта Сімоньян звертається до Путіна та говорить, що "людей вже нудить від його обіцянок".

"Зрадити Путіна – це передбачити прихід наступного російського вождя. Або Пригожина найближчим часом вб’ють. Шойгу та Герасимов ще зберегли спецзагони, який може виконати це завдання. Або він просто арештує цих людей", – припустив публіцист.

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