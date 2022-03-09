Противник продовжує формувати резерви, щоб перекинути їх у гарячі точки

Російські війська продовжують формувати резерви в пунктах постійної дислокації. Утім, загарбники можуть відправити додаткові підрозділи зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 12:00 09 березня 2022 року, повідомляє 24 канал.

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Раніше іноземна та українська розвідки зазначили, що Росія витратила майже всі свої резерви, які стягнули до кордонів України.

Наразі інформацію підтверджує й Генштаб. У новому оперативному звіті йдеться, що головна мета ворога – подальше перекидання особового складу до визначених районів на території України.

Нагадаємо, 3 березня Пентагон заявляв, що майже всі зі 150 тисяч російських військових на які перебували на кордонах, вже перейшли в наступ на території України. Щоправда, Пентагон застеріг: це не означає, що це уся бойова потужність окупанта.

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