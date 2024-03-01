Противник сильно ризикував, – Ігнат про те, як ЗСУ збивали літаки в районі Авдіївки

Українські військові збили 13 російських літаків за 13 днів. Більшу частину з них було збито в районі Авдіївки, адже там ворогу доводилося підлітати ближче.

Тепер російські льотчики будуть думати чи варто підлітати ближче. Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Як знищення винищувачів впливає на окупантів

Відомо, що найбільше літаків вдалося збити в районі Авдіївки, адже там ворог активно застосовує керовані авіабомби, що змушує російських пілотів підлітати ближче.

Ігнат розповів, що знищенні російські літаки мають психологічний тиск на ворога, адже тепер їм доводиться думати, чи варто підлітати ближче, щоб скинути бомбу.

Кожен авіаналіт та удар авіаційною бомбою серйозно впливає на передню лінію. Ви маєте розуміти, які жахливі наслідки, коли прилітає бомба 500 кілограмів,

– зауважив він.

У Повітряних силах додали, що всі ворожі пілоти мають знати, що літати в небі над Україною дуже небезпечно.

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