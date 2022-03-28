Шалені втрати російських окупантів змушують їх стягувати додаткові сили. Втім, залучати до нападу на Україну ворог збирається не всіх.

Російські окупанти не збираються зупиняти напад на Україну. Ворог залучає додаткові сили. Щоправда, знайти їх не так легко.

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Додаткові сили

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог переміщує додаткові сили зі складу тихоокеанського флоту та західного військового округу.. Разом з тим повідомляється, що перевезення резервів з глибини Росії стали меншими.

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