У противника пауза, яку вони взяли через великі втрати, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що війська Росії взяли паузу. Політик пояснив, що це потрібно противнику через втрати.

Відповідну інформацію озвучив радник глави Офісу Президента. Це трапилось під час брифінгу ввечері 26 лютого.

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Ворог "взяв паузу" через втрати

У противника оперативна пауза. Та вона взята ним не добровільно, а завдяки величезним втратам, які вони понесли, намагаючись атакувати позиції захисників України,

– заявив Арестович.

Додав також, що наразі продовжується накопичення противника західніше Києва, та ЗСУ наносять по ньому артилерійські удари.

"Вони несуть величезні втрати. Ми збили їм темпи, зараз вони не рухаються в бік Києва, тому що їм дуже боляче і гірко", – пояснив радник глави ОП.

Попри загострення, українськими є Харків, Суми, Чернігів та інші міста.



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