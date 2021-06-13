Відома противниця "Північного потоку-2" Барбок стала кандидаткою в канцлери Німеччини

Німецькі "Зелені" переважною більшістю голосів обрали Анналену Бербок своєю кандидаткою на посаду канцлера. За неї проголосували 98,5%.

Партійний список на виборах вона очолить разом з Робертом Габеком. Голосування відбулося онлайн 12 червня 2021 року.

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Бербок подякувала однопартійцям за підтримку та назвала голосування "проявом солідарності". Водночас вона визнала, що припустилася певних помилок в останні місяці.

У своїй майже 40-хвилинній промові після виборів кандидатом у канцлери Бербок також звернулася до людей за межами "зеленого" середовища, повідомили у Tagesschau.

"Служити на благо всіх – це наш компас". Коли говорю "ми", маю на увазі не лише членів власної партії, а й кожного громадянина", – сказала вона.

Підтримка партії згодом знизилася

"Зелені" номінували Бербок як кандидатку у канцлери у квітні 2021 року. Після цього, популярність політсили зросла.

Упродовж певного часу "Зелені" випереджали консервативний блок ХДС/ХСС. Утім, потім підтримка до партії різко впала.

Все сталося через те, що стало відомо, що Бербок із запізненням повідомила секретаріат Бундестагу про надходження у розмірі 25 тисяч євро, які вона отримала від "Зелених" в останні роки як співголова політсили.

Також викликали критику певні "виправлення" у біографії політикині. Вона виправдовувалась з цього приводу.

Власне, її колега Роберт Габек спричинив дискусію, оскільки виступав за надання Києву "оборонних озброєнь", попри те, що уряд країни неодноразово наголошував, що не має наміру постачати зброю Україні.

Що відомо про позицію Бербок

Головна передвиборча обіцянка Анналени Бербок – забезпечити "зміни" політичного курсу Берліна.

Бербок заявляла, що німецькі "Зелені" від самого початку виступали проти "Північного потоку-2" не лише з екологічних міркувань, але й тому, що "цей газопровід використовується для ізоляції України".

Разом з тим Бербок дала зрозуміти, що "Зелені" налаштовані прагматично й готові до компромісу щодо "Північного потоку-2".

Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні 2021 року.