У протоколі поліції водієм автівки Трухіна вказана інша людина, – ЗМІ

Водієм, що спричинив гучне ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, міг бути не парламентар, а інша людина. Принаймні так мовиться у протоколах поліції.

Про це пише видання з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Важливо ДТП за участю нардепа Трухіна: все що відомо

Водночас це не означає, що поліція дійсно вважає, що за кермом його Audi перебувала інша людина, а не нардеп. Річ у тім. що протокол поліція складала зі слів учасників ДТП та свідків. Хто ж саме був керманичем та спричинив ДТП, має встановити розслідування.

Як пишуть ЗМІ, 23 серпня, окрім Трухіна, в автівці перебували ще двоє людей. В якому вони були стані наразі невідомо. Варто нагадати, що сам нардеп, попередньо, був напідпитку.

Як саме сталася аварія

Audi нардепа не дотрималася безпечної дистанції та на великій швидкості влетіла у Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo. Загалом в аварії постраждали 6 осіб.

Що відомо про резонансну ДТП