Імпічмент Трампу розглядатимуть у прискореному порядку: це триватиме майже 28 годин

Сенат Сполучених Штатів Америки планує витратити приблизно 28 годин на слухання справи щодо імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу. Підставою для цього стали заворушення у Капітолії 6 січня.
Джерело:CNN
Сенат США ухвалив резолюцію, що встановлює графік судового розгляду. Розпочнеться він 9 лютого за місцевим часом (у Києві вже буде 10 число).
За яким графіком проходитимуть слухання
- Після 4 годин дебатів 9 лютого за конституційним питанням відбудеться голосування простою більшістю голосів для підтвердження конституційності процедури.
- Після цього у кожної сторони є до 16 годин на презентацію.
- Далі 4 години відвели на запитання сенаторів.
- Якщо є запит свідків від менеджерів щодо імпічмента Палати представників США, після періоду питань проведуть двогодинні дебати. Опісля буде голосування з питання про виклик свідка.
- Потім ідуть 4 години прикінцевих аргументів, розділених порівну між захистом і звинуваченням.
- Завершується все голосування про засудження або виправдання.
Наш конституційний обов'язок – провести справедливий і чесний процес імпічменту за звинуваченнями проти президента Трампа. Ці звинувачення є найбільш серйозними, що коли-небудь висували проти президента в історії США,
– наголосив лідер більшості в сенаті Чак Шумер.
Зауважимо! Процедура імпічменту в США є доволі тривалою та може зайняти до кількох місяців. Імовірно, Сенат її вирішив скоротити, оскільки Трамп вже не керує США. Однак його можуть позбавити займатися політичною діяльністю в майбутньому. Водночас він утратить можливість займати керівну посаду, зокрема і посаду президента.
Розгляду імпічменту Трампу в Сенаті: головні події
- Палата представників Конгресу США оголосила президентові Трампу імпічмент 13 січня.
- Звинувачують його у підбурюванні до заколоту. Річ у тім, що 6 січня Трамп закликав своїх прихильників вийти під Капітолій, що у підсумку й сталося та переросло у штурм Капітолію з трагічними наслідками.
- Резолюцію про імпічмент передали в Сенат 25 січня
- 5 адвокатів Трампа вже відмовилися представляти сторону захисту.
- А сам Трамп відмовився давати свідчення у процесі.