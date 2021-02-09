Імпічмент Трампу розглядатимуть у прискореному порядку: це триватиме майже 28 годин

Сенат Сполучених Штатів Америки планує витратити приблизно 28 годин на слухання справи щодо імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу. Підставою для цього стали заворушення у Капітолії 6 січня.

Сенат США ухвалив резолюцію, що встановлює графік судового розгляду. Розпочнеться він 9 лютого за місцевим часом (у Києві вже буде 10 число).

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За яким графіком проходитимуть слухання Після 4 годин дебатів 9 лютого за конституційним питанням відбудеться голосування простою більшістю голосів для підтвердження конституційності процедури. Після цього у кожної сторони є до 16 годин на презентацію. Далі 4 години відвели на запитання сенаторів. Якщо є запит свідків від менеджерів щодо імпічмента Палати представників США, після періоду питань проведуть двогодинні дебати. Опісля буде голосування з питання про виклик свідка. Потім ідуть 4 години прикінцевих аргументів, розділених порівну між захистом і звинуваченням. Завершується все голосування про засудження або виправдання. Наш конституційний обов'язок – провести справедливий і чесний процес імпічменту за звинуваченнями проти президента Трампа. Ці звинувачення є найбільш серйозними, що коли-небудь висували проти президента в історії США,

– наголосив лідер більшості в сенаті Чак Шумер.