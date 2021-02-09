Імпічмент Трампу розглядатимуть у прискореному порядку: це триватиме майже 28 годин

9 лютого 2021 , 22:26
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Сенат Сполучених Штатів Америки планує витратити приблизно 28 годин на слухання справи щодо імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу. Підставою для цього стали заворушення у Капітолії 6 січня.

Джерело:

CNN

Сенат США ухвалив резолюцію, що встановлює графік судового розгляду. Розпочнеться він 9 лютого за місцевим часом (у Києві вже буде 10 число).

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За яким графіком проходитимуть слухання

  • Після 4 годин дебатів 9 лютого за конституційним питанням відбудеться голосування простою більшістю голосів для підтвердження конституційності процедури.
  • Після цього у кожної сторони є до 16 годин на презентацію.
  • Далі 4 години відвели на запитання сенаторів.
  • Якщо є запит свідків від менеджерів щодо імпічмента Палати представників США, після періоду питань проведуть двогодинні дебати. Опісля буде голосування з питання про виклик свідка.
  • Потім ідуть 4 години прикінцевих аргументів, розділених порівну між захистом і звинуваченням.
  • Завершується все голосування про засудження або виправдання.

Наш конституційний обов'язок – провести справедливий і чесний процес імпічменту за звинуваченнями проти президента Трампа. Ці звинувачення є найбільш серйозними, що коли-небудь висували проти президента в історії США,
– наголосив лідер більшості в сенаті Чак Шумер.

Зауважимо! Процедура імпічменту в США є доволі тривалою та може зайняти до кількох місяців. Імовірно, Сенат її вирішив скоротити, оскільки Трамп вже не керує США. Однак його можуть позбавити займатися політичною діяльністю в майбутньому. Водночас він утратить можливість займати керівну посаду, зокрема і посаду президента.

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