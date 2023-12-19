Процес ускладнений, але зараз йде робота над обміном з непоганою кількістю, – Зеленський

Президент України констатував, що процес обміну полоненими з російськими окупантами ускладнений.

Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський розповів, що Росія ускладнила процес обміну полоненими. Про це пише 24 Канал.

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Він зазначив, що зараз на фронті діє живий трек обміну – коли військові обох сторін міняються полоненими між собою. Однак масштабний обмін між країнами ускладнений.

Він зазначив, що Україна зараз працює з міжнародними партнерами над тим, щоб повернути наших захисників додому.

Процес обміну ускладнено, цей трек працює, він уповільнився через причини з боку Росії, трек відкриється, зараз працюють над достатньо непоганою кількістю наших хлопців, щоб їх повернути,

– сказав він.





