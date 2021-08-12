Процес відбору глави САП можуть зірвати після візиту Зеленського в США, – юристка

В Україні зараз призупинили процес відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Втім після візиту Володимира Зеленського до США його взагалі можуть зірвати.

Наразі керовані члени комісії бояться якось фальшувати конкурс саме напередодні поїздки Володимира Зеленського у Вашингтон. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

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"На сьогодні це пауза. Є ризики того, що після цього візиту процес спробують зірвати і, можливо, розпочати все спочатку", – підкреслила вона.

Лідер конкурсу Клименко не влаштовує ОП, – Щербан

Щербан назвала одну з можливих причин затягування процесу. Мовляв, Офіс Президента влаштовує, коли САП керує генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Процедура конкурсу передбачає обов'язкове врахування голосів міжнародних експертів. Це дозволило пройти до фіналу одному з незалежних кандидатів – Олександру Клименку. Він є детективом в Національному антикорупційному бюро.

Ми розуміємо, що лідер конкурсу Олександр Клименко точно не влаштовує ОП, адже це людина, яка не побоялася спробувати притягувати до відповідальності Олега Татарова,

– пояснила юристка ЦПК.

За її словами, всі розуміють, що Клименко – досить незалежний керівник детективів у НАБУ, Адже це людина, яка робила такі гучні справи щодо дуже впливових осіб:

ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова,

екснардепа та бізнесмена Олександра Онищенка.

Тому в Офісі Президента остерігаються такого кандидата. "І розуміють, що готові робити все, аби його викинути з процесу", – вважає Щербан.

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