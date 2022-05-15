Процес вступу Фінляндії та Швеції у НАТО може тривати лише "декілька тижнів"

Фінляндія та Швеція мають намір якомога швидше вступити в НАТО. Водночас процедура може зайняти лише "декілька тижнів".

Держави-члени Альянсу готові у найкоротші терміни провести ратифікацію заявок на членство від Фінляндії та Швеції. Саме за словами міністерки закордонних справ Канади Мелані Джолі – провести процедуру щодо нових членів НАТО можна "протягом кількох тижнів".

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Зокрема, про відповідні наміри повідомила й міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок – країна підготувала все для того, щоб здійснити швидкий процес.

"Необхідно переконатися, що ми дамо їм гарантії безпеки. Не має бути перехідного періоду, коли їхній статус нечіткий", – сказала Анналена Бербок.

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Відповідна заява стосується періоду між поданням заявки на вступ та ратифікацією, протягом якого Фінляндія та Швеція ще не будуть захищені п'ятою статтею НАТО.

На тлі повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України, Швеція та Фінляндія майже одночасно повідомили про намір вступити до НАТО. В Альянсі майже одразу повідомили, що процес вступу буде "швидким".

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