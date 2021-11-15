Процес заблокований: Денісова розповіла, чому Україна не може повернути своїх полонених

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що бойовики з окупованих територій вимагають повної амністії для своїх "побратимів", яких Україна передала під час обміну полоненими. Через це переговори щодо повернення українців поки не проводять.

Бойовики вимагають від української влади закриття кримінальних проваджень, завершення слідства або виправдання для всіх терористів, яких узимку 2019 та навесні 2020 року Україна передала у межах обміну полоненими. Про це Людмила Денісова заявила в інтерв'ю.

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Бойовики блокують переговори

За словами Людмили Денісової, амністувати бойовиків може лише президент, оскільки тільки в нього є це право. Однак це не є його зобов'язанням, як вважають російські найманці.

Бойовики вважають, що процес обміну зими 2019 – весни 2020 років не завершений, оскільки їхньої "вимоги про процесуальне очищення" начебто не виконали. Через це російські найманці відмовляються від переговорів щодо проведення наступного обміну.

Ніяких переговорів не почали по нових обмінах, бо сторона-окупант вважає незавершеними обміни, які провели наприкінці 2019 та навесні 2020. Вони кажуть про те, що поки обміни "не будуть завершені", що на їхню думку означає повне процесуальне очищення, то нових переговорів про обміни бути не може,

– заявила Денісова.

Таким чином, за словами Денісової, бойовики заблокували процес обміну полоненими.

Новини про полонених українців

У жовтні Людмила Денісова заявляла про те, що українських полонених в Росії утримують в жахливих умовах, а на наших громадян чинять психологічний тиск.

У Києві 9 листопада СБУ затримала бойовика Дениса Куликовського під прізвиськом "Палич". Колишній полонений Станіслав Асєєв розповів, що під керівництвом терориста в донецькій катівні "Ізоляція" знущалися з українців – зокрема катували електричним струмом.

В окупованій Макіївці бойовики жорстоко вбили 37-річного Руслана Макарця, якого з 2019 року незаконно утримували в полоні.