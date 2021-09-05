Процеси будуть незворотними, – екологиня про зміни клімату в Україні
Джерело:24 канал
Вплив глобального потепління може стати незворотним за найближчі 10 років. Якщо не вживати заходів, кліматичні зміни суттєво вплинуть і на Україну.
Про це повідомила віцепрезидентка Професійної асоціації екологів Валерія Заружко в ефірі одного з українських телеканалів. Вона підкреслила, що наслідки кліматичних змін в Україні можна було помітити зокрема 19 липня 2021 року, коли у Києві за 30 хвилин випала аномальна, місячна норма опадів.
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"Слід подумати про це, оскільки часу залишається обмаль. За прогнозами експертів, якщо нічого не змінити до 2030 року, то процеси будуть незворотними", – наголосила Заружко.
Екологічні зміни на державному рівні
Екологиня зазначила, що деякі зміни слід впроваджувати на державному рівні. Мовиться про введення методів циркулярної економіки, які діють у європейських країнах.
Це дозволить нам використовувати не природні ресурси, а вторсировину в нових продуктах,
– пояснила Заружко.
Окрім цього, країна повинна зменшити кількість шкідливих викидів у повітря. В Україні вже є відповідний національний план, який підписали в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Втім грошей на його реалізацію ще не виділили.
Підвищення екосвідомості українців
Віцепрезидентка Професійної асоціації екологів зауважила, що слід підвищувати й рівень екологічної свідомості громадян. Вона запропонувала пояснювати основи дітям у школах та дитсадках.
"Мають бути відповідні програми, щоб підвищити рівень екологічної відповідальності українців. Зараз їх замало, люди не розуміють, що робити конкретно їм, щоб поліпшити навколишнє середовище", – акцентувала Заружко.
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