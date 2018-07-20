Процесори AMD Ryzen 3000 можуть отримати 16 ядер

Вчора, 19 липня, в мережі з’явився рекламний ролик компанії MSI, в якому було мимохіть згадано про підтримку чіпсетом AMD B450 майбутніх багатоядерних процесорів із кількістю ядер більше 8. Проте, вже до ранку відео встигли видалити із офіційного каналу MSI на Youtube.

Про це повідомляє Overclockers.

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Чергова порція чуток і припущень прийшла з китайського форуму ChipHell. Варто зазначити, що, незважаючи на солідну репутацію даного ресурсу і часто правдиві "витоки" від його користувачів, дану інформацію все ж варто сприймати з певною часткою скептицизму.

Користувач з ніком gtx9 повідомив, що майбутні процесори на архітектурі Zen 2 для настільної платформи AMD AM4 отримають до 16 ядер. Новий виток "гонки ядер" стосуватиметься не тільки масовий сегмент.

Уже відомо, що AMD Ryzen Threadripper другого покоління випускатимуться з 32 ядрами, а серверні процесори AMD EPYC можуть отримати конфігурації з 64 ядрами / 128 потоками. Крім того, gtx9 згадав про зростання показника IPC (число виконуваних за такт інструкцій) у нових процесорів на 10-15% в порівнянні з архітектурою Zen / Zen +.

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