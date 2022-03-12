Протягом 2 – 3 тижнів Росія спробує йти в наступ, залучить бійців з Близького Сходу, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що протягом найближчих 2 – 3 тижнів російська армія знову спробує йти в наступ. Загарбники спробують залучити у війну добровольців із Близького Сходу.

Про це в національному ефірі заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що слід зрозуміти: держава-агресорка зробить ще одну спробу наступу.

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Росія намагатиметься провести новий наступ

Арестович зазначив, що наразі війська Росії під Києвом фактично розгромлені, вони стали в оборону, намагаються рухатися невеликими підрозділами. Українські захисники їх успішно знищують.

Однак, як вважає радник глави ОП, росіяни спробують кинути резерви на напрямки, де у них є якісь успіхи. "Це, безумовно, буде зона ООС, у районі Маріуполя, може бути Харківська область та під Києвом", – пояснив він.

За прогнозами Арестовича, це може статися протягом 2 – 3,5 тижня за участю добровольців із країн Близького Сходу.

Вони накопичують резерви. За деякими даними, з Абхазії та Нагірного Карабаху, намагаючись під виглядом часткової мобілізації набрати військових і відновити 20 – 30 батальйонних тактичних груп, і знову кинутися в бій,

– наголосив радник глави ОП.

На "підмогу" росіян чекатиме розгром

Водночас він уточнив, що боєздатність людей, яких без бойового злагодження зібрали й кинули в бій, буде відповідною. Арестович запевнив, що і з цією "підмогою" для росіян українці успішно впораються.

Але і ці резерви "поляжуть". Це у нас може зайняти 10 днів, тиждень. Після цього вони стануть, бо воювати буде їм нема чим,

– додав він.

Далі "Росія піде на справжні переговори, а не безглузді ультиматуми".

Арестович також повідомив, що переломна точка у війні вже сталася кілька днів тому.

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