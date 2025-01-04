Протягом дня Росія запустила десятки ударних БпЛА: скільки вдалося збити

Росія продовжує атакувати українські міста та села. 4 січня ворог вкотре запустив по Україні ударні безпілотники.

Загалом з 30 ударних БпЛА вдалося збити 14. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Командування Повітряних сил.

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Що відомо про російську атаку "Шахедами"

Протягом 4 січня росіяни запустили по Україні 30 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів різних типів із північно-східного напрямку. Станом на 20:00 у Повітряних силах повідомили, що вдалося збити 14 ворожих БпЛА. Ще 16 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено без негативних наслідків.

Скільки БпЛА збили 4 січня / Інфографіка Повітряних сил

Росіяни не припиняють атакувати Україну та тероризувати мирне населення. Зокрема, 4 січня вони вдарили по Сумщині "Шахедом", що був заряджений шрапнеллю – артилерійським боєприпасом, який створений для ураження живої сили на відкритій місцевості.

У результаті атаки російських дронів-камікадзе у селищі Піщане було пошкоджено п'ять житлових будинків.

Що відомо про атаку Росії 3 січня

3 січня Росія завдала ударів ракетами різних типів, а саме:

5 зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині;

3 балістичними ракетами "Іскандер-М" по Чернігівщині;

3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині.

Росіяни також запустили 32 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів з північно-східного напрямку. Силам ППО вдалося збити 3 ракети та 13 дронів.