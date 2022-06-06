Російські загарбники 6 червня упродовж години тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Держприкордонслужба повідомила, що з боку російського села обстріляли ділянку біля кордону у Городнянському районі (Чернігівська область). Ворог гатив мінами калібру 120 міліметрів.

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Протягом години ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини,

– мовиться у повідомленні.

Двічі російські загарбники обстріляли Сумщину. По прикордонню Охтирського району ворог випустив 6 мін. Окрім того, на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої.

Також, за даними Держприкордонслужби, по прикордонній території Сумського району випустили 17 мін.

Живицький про ситуацію на Сумщині

Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА – розповів, що близько 18:30 російські загарбники завдали по території Великописарівської громади 6 ударів з міномета.

"Ближче до 19:00 по Хотінській громаді ворог вів мінометний вогонь, близько 17 ударів. Після 20:00 ворог відкрив вогонь, ймовірно, із САУ зі свого боку по території Ворожбянської громади, було 17 вибухів", – розповів очільник ОВА.

Він додав, що, на щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв.

Загарбники обстріляли Дніпропетровщину

Російські загарбники 6 червня обстріляли Зеленодольську громаду (Криворізький район) на Дніпропетровщині. Ворог влучив у житловий будинок у Мар'янському.

Микола Лукашук – очільник Дніпропетровської обласної ради – заявив, що на місці "прильоту" спалахнула пожежа. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно приборкали полум'я.

За словами Лукашука, в інших районах все було спокійно. Окрім того, він ще раз наголосив, що на території Дніпропетровської області немає російських окупантів.

Очільник обласної ради додав, що Україна переможе, а все, що зруйнували російські загарбники, неодмінно відбудують.

Росіяни завдали авіаудару під Бахмутом

Російські окупанти 6 червня завдали авіаудару вертольотами Ка-52 поблизу Бахмута. Окрім того, загарбники запустили ракети по Миколаївці.

У районі Білогорівки російські окупанти використали диверсійно-розвідувальні групи. Росіяни роблять це, аби розвідати маршрути висування та позиції українських захисників та захисниць.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським загарбникам колосальних втрат. Станом на 6 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 31 250 ліквідованих загарбників.

Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1 386 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 400 одиниць,

артилерійських систем – 690 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 96 одиниць,

літаків – 211 одиниць,

гелікоптерів – 176 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 551 одиниця,

крилатих ракет – 125 одиниць,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 395 одиниць,

спеціальної техніки – 53 одиниці.

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