Протягом ночі росіяни обстрілювали з "Градів" Зеленодольськ і Малу Костромку під Кривим Рогом

У ніч на 22 березня російські загарбники двічі обстріляли з "Градів" село Мала Костромка та місто Зеленодольськ. Внаслідок атаки ворога зруйновані житлові будинки.

Голова громадської ради Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про ситуацію в місті та навколишніх населених пунктах станом на ранок 22 березня.

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Вночі росіяни гатили під Кривим Рогом

Кривий Ріг за ніч з 21 на 22 березня двічі з "Градів" було обстріляно село Мала Костромка та місто Зеленодольськ. Останній раз – о 05:20,

– написав Вілкул.

Внаслідок атаки ворога у цих населених пунктах зруйновані житлові будинки. За попередньою інформацією, жертв немає.

Евакуація населення триває

Крім того, о 12:00 з Апостолового на Кривий Ріг вирушить вже п'ята евакуаційна електричка. Всі охочі можуть скористатися нею. Вілкул наголосив, що тим, хто не може зупинитися у знайомих чи родичів, допомагають із розселенням.

Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли село Ганнівка, що поблизу Кривого Рогу.

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