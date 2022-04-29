Протягом року для переселенців планують виділити понад 50 тисяч квартир, – ОП

Переселенцям в Україні протягом 2022 року виділять понад 50 тисяч квартир. Квартири надаватимуть з ремонтом та мінімальним оснащенням.

Президент поставив завдання розробити стратегію відбудови України

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу розповів, що Володимир Зеленський поставив завдання розробити стратегію відбудови та модернізації України, повідомляє 24 канал.

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"Країна з новим баченням. Сучасність, яка змінить радянський підхід у містобудуванні, архітектурі та плануванні території України. Це основний вектор розробки плану відновлення та модернізації, над яким ми активно працюємо з усім муніципальними представниками та ОВА", – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що наразі в ОП працюють над створенням бази даних потреб всіх населених пунктів. У Зеленського планують до 5-го травня перейти до концепції відновлення та модернізації.

Квартири отримають 186 тисяч переселенців

Заступник Андрія Єрмака розповів, що у 2022 році держава планує надати понад 53 тисячі квартир для переселенців. Помешкання отримають люди, які роками стояли у черзі за житлом.

Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців,

– сказав він.

Тимошенко повідомив, що квартири будуть надавати з ремонтом та мінімальним оснащенням технікою і меблями.

"Усі квартири будуть у деркжавній власності. Після повернення людей у свої домівки ці квартири будуть надавати людям, які роками стояли у черзі за житлом", – резюмував заступник очільника ОП.

Що відомо про переселенців в Україні

Через повномасштабну війну Росії в Україні вже зареєструвалось понад 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Відповідні дані повідомили в Мінсоцполітики.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

В Офісі Президента повідомили, що потрібно майже 600 тисяч квартир, щоб забезпечити переселенців житлом.

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