Екскомандиру 125 бригади Артуру Горбенку суд змінив запобіжний захід, – адвокат

Колишньому командиру 125 окремої бригади ТрО Артуру Горбенку змінили запобіжний захід. Генерала-лейтенанта Горбенка підозрюють в провалі оборони Липецької громади на Харківщині.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву адвоката Максима Тхорівського в коментарі "Українській правді". Раніше Артурові Горбенку призначили запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю застави у 25 мільйонів гривень.

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Новий запобіжний захід для військового Артура Горбенка

Згідно з рішенням Київського апеляційного суду, колишній командир 125 бригади Артур Горбенко буде перебувати під домашнім арештом до 20 березня.

Артуру Горбенку змінили запобіжний захід. Цілодобовий домашній до 20 березня з електронним засобом контролю,

– сказав адвокат військового.

Артур Горбенко разом з трьома іншими командирами звинувачується в службовій недбалості, що в травні 2024 року призвела до захоплення ворогом території Харківщини.

Судять командирів, звинувачених в провалі оборони державного кордону

У зв'язку з провалом оборони та втратою території й особового складу правоохоронці затримали бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Вони начебто зробили неправильні дії, що дозволили росіянам окупувати Липецьку сільську тергромаду.

Тоді Горбенко командував 125 бригадою, Галушкін очолював ОТУВ "Харків", а Лапін був командиром 415 стрілецького батальйону. Усім офіцерам вже обрали запобіжні заходи.