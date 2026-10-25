Повернулися з війни, але залишилися без роботи: у Росії проблеми з працевлаштуванням окупантів

У Росії з 15 тисяч учасників війни проти України, які шукали роботу у 2025 році, працевлаштувалися лише 7,8 тисячі осіб. На тлі дефіциту кадрів влада Росія компенсує провал залученням понад 215 тисяч іноземних мігрантів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Що відомо про працевлаштування окупантів

За даними звітів російських державних структур, роботодавці у 2025 році заявили про готовність надати 449 тисяч вакансій для колишніх військових. Однак по допомогу звернулися лише 15 тисяч осіб, що свідчить про глибоку недовіру до державних програм підтримки.

З-поміж тих, хто все ж звернувся до служб зайнятості, роботу знайшли 7,8 тисячі осіб. Для ветеранів з інвалідністю та колишніх засуджених ситуація виявилася ще складнішою: працевлаштувати вдалося відповідно 42% та 51% заявників.

Показовою стала ситуація з віддаленою зайнятістю. З майже пів мільйона заявлених місць лише 775 передбачали дистанційну роботу, а фактично її отримали шість осіб.

Російські роботодавці демонструють неготовність масово приймати колишніх учасників бойових дій, особливо людей з інвалідністю. Після повернення з війни вони виявляються непотрібними ані ринку праці, ані державній системі.

Водночас у країні загострюється дефіцит робочої сили, який влада намагається перекрити іноземцями. За дев'ять місяців МВС видало понад 215 тисяч дозволів на роботу громадянам із далекого закордоння, що на 21% перевищує показники минулого року.

За оцінками економічних експертів, до 2032 року російській економіці знадобиться близько 12 мільйонів нових працівників.

До слова, раніше СЗР повідомляла, що країна-терористка стрімко втрачає молоде покоління та зіштовхнулася з найглибшим виснаженням людського ресурсу за останні десятиліття. Безперервне падіння народжуваності та швидке старіння населення невідворотно руйнують економічний та соціальний фундамент Росії.