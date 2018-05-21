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Провальне оновлення від Google: пошуковий гігант "ламає" Android-смартфони

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Оновлення від Google
Оновлення від Google "ламає" Android-смартфони / Фото з вільних джерел

Компанія Google випустила оновлення для фірмових сервісів, яке може "зламати" смартфони на базі Android. Скарги з’явилися від користувачів мобільних пристроїв на форумі Reddit.

Про це повідомляє akket.com.

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Після встановлення оновлень багато програм від "пошукового гіганта" не функціонують належним чином. Найбільше скарг надходить від власників смартфонів Huawei та Honor, але чому страждають саме ці девайси наразі невідомо.

Власники смартфонів на базі Android повідомляють, що після встановлення оновлення від Google для Play Services у них перестали запускатися додатки. Деякі з них під час запуску просять встановити оновлення, хоча на смартфоні вже встановленна останнє версія програми. А от такі програми, як наприклад YouTube та Hangouts, продовжують функціонувати коректно. Найбільше користувачі скаржаться на програми Google Play, G Home та Android Auto.

Представники компанії Google вже визнали наявність такої проблеми і пообіцяли вирішити її найближчим часом, випустивши нове оновлення для сервісів, яке поверне повноцінну працездатність мобільних пристроїв під управлінням різних версій операційної системи Android.

Теги: Техно Google Android Інтернет Google Play Додатки
Джерело: 24 Канал
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