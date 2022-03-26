Проведення весняного призову у Росії буде проблемним
26 березня 2022 , 07:21Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Весняний призов у Росії тепер – під питанням. Він мав розпочинатись 1 квітня, але путінська армія зазнає безповоротних втрат.
Крім того, до війни в Україні країна-агресор залучала військовослужбовців строкової служби.
Важливо ЗСУ завдають нищівних втрат окупантам
Є проблеми і з контрактниками
Спостерігають різке зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби.
Таким чином, санкції та нищівні втрати у найближчі тижні, ймовірно, загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.
Техніка теж нікуди не годиться
Техніка окупантів теж перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання. Тому, очевидно, в агресора є проблеми на всіх фронтах.
Цікаво – Росія впала в рейтингу армій світу, а Україна піднялася: