"Провели останні секунди, сортуючи посилки": "Нова пошта" опублікувала момент удару по Харкову

Пізно ввечері 21 жовтня російські військові завдали ракетного удару по терміналу "Нової пошти". Компанія поділилася новим відео, на якому видно, що в час удару працівники продовжували виконувати свою роботу.

Вони сортували пакунки для цивільних, які постраждали внаслідок війни. Однак, все це обірвала одна російська ракета, забравши життя 6 осіб.

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Удар по терміналу "Нової пошти"

Ввечері 21 жовтня росіяни завдали удару по терміналу "Нової пошти" у селищі міського типу Коротич, що під Харковом. На момент удару на території підприємства перебувало 22 робітники.

"Нова пошта" опублікувала відео, на якому видно, що за мить до удару працівники термінала продовжували роботу. Вони сортували посилки з ліками та гуманітарною допомогою та переміщували їх по приміщенню. Їх мали відправити цивільним, які постраждали через російську агресію.

Російська ракета забрала життя 6 працівників, ще 17 отримали поранення – жодна людина не лишилася неушкодженою.

Росія знищила цивільну будівлю і повинна бути засуджена за воєнні злочини. Будь ласка, поширте інформацію,

– наголосили у "Новій пошті".

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