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      Проводив зустрічі та збирався в Раду, – помічник Тимчука спростував версію про його самогубство

      1081 Читать новость на русском
      Дмитро Тимчук
      Дмитро Тимчук / ua.news

      Упродовж двох тижнів до страшної трагедії нардеп проводив багато зустрічей та спілкувався з колегами, в тому числі – іноземними. Це не співпадає з головною версією слідства, згідно з якою, він перебував у депресії та пиячив.

      А у день своєї загибелі Тимчук взагалі збирався на засідання комітету в Раду. Про це на 40 день його смерті повідомив його помічник Олексій Копитко.

      Актуально: Загибель Дмитра Тимчука: аналіз головних версій слідства

      Якісь каламутні "експерти" на зливних бачках поводяться так, ніби знають все про роботу "Інформаційного спротиву". Виродки занадилися розганяти брехню, вибірково цитуючи матеріали слідства і вигаданих "джерел в оточенні". Мовляв, "Тимчук два тижні пив через депресію, а потім наклав на себе руки",
      – написав він.

      За словами Копитка, є один факт, який спростовує версію про самогубство Тимчука. У день загибелі нардеп збирався на засідання свого комітету в парламенті. За ним навіть заїхав колега.

      "Трагедія сталася 19 червня близько полудня. Проте через півгодини, не знаючи про те, що трапилося, до дому, де жив Діма, під'їхав наш колега, який підвозив його в Раду. О 13:00 Діма мав виїхати на засідання комітету. Якщо плани змінювалися, він завжди попереджав. Цього разу за годину до планового виїзду "відбою" не було", – пояснив помічник Тимчука.

      Копитко додає: за два тижні до смерті Дмитро Тимчук проводив багато зустрічей, контактував з колегами, керував колективом "Інформаційного спротиву".

      Тим, хто розганяє брехню про Тимчука за гроші або за іншою наміру, просто хочу нагадати. Щоб ви усвідомлювали. Ви намагаєтеся очорнити гідну людину. Дуже гідну,
      – додав Копитко.

      Що відомо про загибель Дмитра Тимчука? Нардепа знайшли застреленим у його власній квартирі в Києві опівдні 19 червня. У нього було вогнепальне поранення голови.

      Слідчі розглядають три версії загибелі Тимчука: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. У прокуратурі схиляються до другої версії.

      Журналісти і колеги нардепа сумніваються, що він міг застрелитися з необережності. Натомість його дружина розповіла слідству про депресію чоловіка і його намір вбити себе. Вона розповіла, що в момент трагедії перебувала в одній кімнаті з Тимчуком і вмовляла його не скоювати самогубство.

      Дивіться також: Зеленський посмертно нагородив нардепа Дмитра Тимчука

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Тимчук Самогубство Верховна Рада
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