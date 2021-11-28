Провокацій Росії побільшало, захист морських кордонів України – відео тижня

Проросійські бойовики перейшли до активної фази обстрілів на Сході України, Збройні сили дають відсіч окупантам. Водночас українські моряки спільно з іноземними партнерами посилюють захист морських кордонів.

Які сюжети стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі.

Зверніть увагу Російські війська на кордоні України, сексизм у підручнику для студентів – відео тижня

Російські окупанти застосовують ракети

Упродовж тижня, з 22 по 28 листопада, проросійські бойовики збільшили кількість провокацій у напрямку Попасної. Під час обстрілів застосовують протитанкові керовані ракети, щодня відбувається ескалація.

Ситуація на Сході України загострюється: дивіться відео 24 каналу

Морські кордони України підсилюють

Українські моряки з військовими партнерами зі США, Румунії та Туреччини взяли участь в навчаннях у Чорному морі – тренували відбиття агресії ймовірного противника. Особливо актуально це з огляду на нарощення військової активності Росії біля українських кордонів.

Чи захищені морські межі України: дивіться сюжет 24 каналу

Захід страждає від тиску мігрантами

Вимушені мігранти стали інструментом в руках диктаторів для тиску на західні демократії. У 2015 році таку зброю застосовував Володимир Путін, щоб розколоти Євросоюзу під час активної фази війни в Сирії, згодом – Реджеп Ердоган, а зараз – Олександр Лукашенко.

Диктатори використовують мігрантів для тиску: дивіться сюжет 24 каналу

Європа потерпає від сутичок через COVID-19

Жителі ЄС продовжують протести через коронавірусні обмеження. Масові акції відбулися в Австрії, Бельгії та Нідерландах. Спершу мирні заходи перетворилися на сутички з правоохоронцями, поліція застосувала сльозогінний газ та водомети.

Європейці виходять на масові протести: дивіться сюжет 24 каналу

Український двірник став чемпіоном світу

49-річний Ігор Євтушенко працює двірником у школі Херсона, однак після четвертого десятка він вирішив змінити життя та почав професійно займатися бразильським джиу-джитсу. Небайдужі користувачі соцмереж допомогли йому зібрати кошти на поїздку до Абу-Дабі, де він став чемпіоном світу.

Як двірник Ігор Євтушенко став чемпіоном в ОАЕ: дивіться відео 24 каналу