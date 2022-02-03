"Провокація у бік України": бойовики поширюють цинічні фейки про "загострення" на Донбасі

3 лютого 2022 , 11:55
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Окупанти на Донбасі поширюють чергові цинічні фейки. Зокрема, що у Держприкордонслужбі України наказали обмежити виїзд із країни військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 45 років.

Андрій Демченко – речник Держприкордонслужби України – у коментарі 24 каналу спростував фейк. Він наголосив, що саме бойовики одноосібно обмежують пересування людей. Зокрема, діють жорсткі обмеження для місцевих жителів, які хочуть виїхати з окупованих територій.

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Такі заяві, які роблять окупанти з Росії та підтримують російські пропагандисти, – ніщо інше, аніж провокативні заяви у бік України,
– наголосив Демченко.

Демченко заявив, що Держприкордонслужба керується законами та у жодному випадку не може обмежити права пересування людей. Мовиться про громадян України та іноземців. 

"Свіжі" фейки окупантів

  • Окупанти Донеччини заявили, що голова прикордонної служби України Сергій Дейнеко нібито наказав обмежити виїзд із країни військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 45 років. Це начебто збиралися запровадити вже з 20 лютого.
  • Також бойовики цинічно розповідають: МЗС України "просить" дипломатичні представництва країн світу повідомити іноземцям, що варто "у найкоротші терміни" виїхати з Донбасу.
Редакція 24 каналу очікує на коментар від МЗС України. 

ЗСУ не планують наступу

  • Олексій Резніков – міністр оборони – заявив: фейки, що ЗСУ начебто готують наступ на Донбас, негативно впливають на самих бойовиків. Українська розвідка фіксує в окупантів "переляк та психологічний стан низького рівня".
  • Резніков вкотре наголосив: ЗСУ не планують жодного наступу на Донбас. 

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Автор: Мар'яна Бекало