"Провокація у бік України": бойовики поширюють цинічні фейки про "загострення" на Донбасі

Окупанти на Донбасі поширюють чергові цинічні фейки. Зокрема, що у Держприкордонслужбі України наказали обмежити виїзд із країни військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 45 років.

Андрій Демченко – речник Держприкордонслужби України – у коментарі 24 каналу спростував фейк. Він наголосив, що саме бойовики одноосібно обмежують пересування людей. Зокрема, діють жорсткі обмеження для місцевих жителів, які хочуть виїхати з окупованих територій.

Зауважте "Чергова провокація": у МЗС відреагували на вкиди Білорусі про "міфічні безпілотники"

Такі заяві, які роблять окупанти з Росії та підтримують російські пропагандисти, – ніщо інше, аніж провокативні заяви у бік України,

– наголосив Демченко.

Демченко заявив, що Держприкордонслужба керується законами та у жодному випадку не може обмежити права пересування людей. Мовиться про громадян України та іноземців.

"Свіжі" фейки окупантів

Окупанти Донеччини заявили, що голова прикордонної служби України Сергій Дейнеко нібито наказав обмежити виїзд із країни військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 45 років. Це начебто збиралися запровадити вже з 20 лютого.

Також бойовики цинічно розповідають: МЗС України "просить" дипломатичні представництва країн світу повідомити іноземцям, що варто "у найкоротші терміни" виїхати з Донбасу.

ЗСУ не планують наступу

Олексій Резніков – міністр оборони – заявив: фейки, що ЗСУ начебто готують наступ на Донбас, негативно впливають на самих бойовиків. Українська розвідка фіксує в окупантів "переляк та психологічний стан низького рівня".

Резніков вкотре наголосив: ЗСУ не планують жодного наступу на Донбас.

Проросійські бойовики обстріляли Новозванівку: дивіться відео

Редакція 24 каналу очікує на коментар від МЗС України.