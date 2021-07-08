Провокація Росії на брифінгу Науседи та Санчеса: у Кремлі прокоментували ситуацію
Джерело:телеграм ТАСС
Пресконференцію Гітанаса Науседи та Педро Санчеса на авіабазі в Литві довелось перервати через провокацію Росії. Натомість у Кремлі традиційній манері заявили, що здійнювали політ "відповідно до міжнародних правил".
Росія знову заявила, що не порушувала правил. Хоча у Міноборони Литви повідомили раніше, що російський літак вилетів без представлення плану польоту.
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У Росії прокоментували переривання брифінгу в Литві
У Міноборони Росії заявили нібито виконали "плановий політ".
Два російських Су-24 виконали плановий політ над нейтральними водами Балтійського моря відповідно до міжнародних правил,
– заявили у Москві.
Також вони запевнили мовляв "російські Су-24 не порушують кордонів інших держав під час польоту над Балтійським морем".
Що відомо про зупинку брифінгу в Литві
- 8 липня на литовській авіабазі Шауляй відбувалась пресконфереція прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та президента Литви Гітанаса Науседи.
- За три хвилини після початку її довелось припинити через російську провокацію.
- У Міноборони Литви пояснили, що російський літак вилетів без будь-яких повідомлень про план польоту.
- Тому пілоти у Литві на авіабазі Шауляй були змушені вилетіти винищувачами для супроводу російського літака.
- Після вильоту винищувачів пресконференцію продовжили.