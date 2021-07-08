Провокація Росії на брифінгу Науседи та Санчеса: у Кремлі прокоментували ситуацію

8 липня 2021 , 17:19
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Джерело:

телеграм ТАСС

Пресконференцію Гітанаса Науседи та Педро Санчеса на авіабазі в Литві довелось перервати через провокацію Росії. Натомість у Кремлі традиційній манері заявили, що здійнювали політ "відповідно до міжнародних правил".

Росія знову заявила, що не порушувала правил. Хоча у Міноборони Литви повідомили раніше, що російський літак вилетів без представлення плану польоту.

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У Росії прокоментували переривання брифінгу в Литві

У Міноборони Росії заявили нібито виконали "плановий політ". 

Два російських Су-24 виконали плановий політ над нейтральними водами Балтійського моря відповідно до міжнародних правил,
– заявили у Москві.

Також вони запевнили мовляв "російські Су-24 не порушують кордонів інших держав під час польоту над Балтійським морем".

Що відомо про зупинку брифінгу в Литві 

  • 8 липня на литовській авіабазі Шауляй відбувалась пресконфереція прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та президента Литви Гітанаса Науседи.
  • За три хвилини після початку її довелось припинити через російську провокацію.
  • У Міноборони Литви пояснили, що російський літак вилетів без будь-яких повідомлень про план польоту
  • Тому пілоти у Литві на авіабазі Шауляй були змушені вилетіти винищувачами для супроводу російського літака.
  • Після вильоту винищувачів пресконференцію продовжили. 
Автор: Діана Квасневська