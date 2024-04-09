Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС і спробувала звинуватити Україну, – ГУР

У Головному управлінні розвідки розповіли про черговий цинічний злочин Росії. Там імітували атаку дронів та хотіли звинуватити нашу державу.

Представник ГУР у етері телемарафону розповів, що російські окупанти вирішили зімітувати удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів. За його словами, вони спробували звинуватити у цьому українських захисників.

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Росіяни розмістили війська на ЗАЕС

Юсов розповів, що зараз спостерігається нова хвиля провокацій з боку Росії щодо Запорізької атомної електростанції. Водночас це не нова стратегія Росії. метою цього є звинуватити Україну.

Представник нагадав, що саме росіяни окупували Запорізьку АЕС та розмістили там війська і техніку, замінували територію станції, а також регулярно проводять там запуски ударних дронів.

Ось сьогодні вирішила за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України. Позиція України однозначна – по ядерних об'єктах жодних дій чи провокацій ми не робимо,

– зауважив він.

Він наголосив, що агресор повинен піти з атомної станції.

На території ЗАЕС вибухнув дрон