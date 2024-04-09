Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС і спробувала звинуватити Україну, – ГУР
У Головному управлінні розвідки розповіли про черговий цинічний злочин Росії. Там імітували атаку дронів та хотіли звинуватити нашу державу.
Представник ГУР у етері телемарафону розповів, що російські окупанти вирішили зімітувати удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів. За його словами, вони спробували звинуватити у цьому українських захисників.
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Росіяни розмістили війська на ЗАЕС
Юсов розповів, що зараз спостерігається нова хвиля провокацій з боку Росії щодо Запорізької атомної електростанції. Водночас це не нова стратегія Росії. метою цього є звинуватити Україну.
Представник нагадав, що саме росіяни окупували Запорізьку АЕС та розмістили там війська і техніку, замінували територію станції, а також регулярно проводять там запуски ударних дронів.
Ось сьогодні вирішила за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України. Позиція України однозначна – по ядерних об'єктах жодних дій чи провокацій ми не робимо,
– зауважив він.
Він наголосив, що агресор повинен піти з атомної станції.
На території ЗАЕС вибухнув дрон
- Російські війська продовжують влаштувати провокації на ЗАЕС, щоб звинуватити Україну. У неділю, 7 квітня, на території енергооб'єкта вибухнув безпілотник.
- За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, безпекова ситуація на Запорізькій АЕС погіршується через дії російських загарбників. Попри це, внаслідок вибуху безпілотника на території станції витоку реагентів не було зафіксовано.
- Він підкреслив, що ці дії є порушенням міжнародного законодавства, зокрема, у сфері атомного права. Юсов зауважив, що Росія повторює провокацію на українському ядерному об'єкті, усе для того, аби звинуватити Україну.